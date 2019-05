Governo prorroga inscrições para sorteio de casas

O governador Reinaldo Azambuja, anunciou na quinta-feira (2), que o prazo para interessados em participar do sorteio de 602 moradias nos bairros Portal das Laranjeiras, Sírio Libanês e Jardim Aero Rancho se estende até o dia 21 de maio.

A atualização cadastral pode ser feita pelo site da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) ou em um dos três postos de atendimento do Fácil, que funcionam das 8h às 14h.

– Fácil General Osório, localizado na rua Santo Ângelo, 51 Coronel Antonino;

– Fácil Guaicurus na avenida Gury Marques, 5111 Universitário;

– Fácil Aero Rancho na avenida Marechal Deodoro, 2606 Aero Rancho.

Para o cadastro presencial é necessários apresentar RG, CPF, comprovante de estado civil, certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos e comprovante de residência, além do comprovante de renda, carteira de trabalho, número de Cadastro Único (NIS) e, se for casado, documentos do cônjuge.

