Lanchonete ousa e cria "hambúrguer de coxinha"

Priscilla Porangaba, com informações do R7

Uma lanchonete de Sorocaba, no interior de São Paulo, viralizou nas redes sociais após unir duas paixões gastronômicas: coxinha e hambúrguer.

Na Mimi Pink Doceria e Burgers, o público tem a chance de provar um "sanduíche" feito de coxinha no lugar do pão, recheado com um hambúrguer suculento, mais tomate, queijo e bastante maionese artesanal.

Para grandes apetites, a novidade foi batizada de 'Dólar Burger' e desafia o paladar de quem ama um dos salgados mais famosos do Brasil, unido ao crescente amor pelos hambúrgueres.

Estevão Milani, dono do estabelecimento, contou que a base do lanche é feita da massa de coxinha e o recheio fica por conta de ingredientes, como o catupiry, hambúrguer artesanal, cheddar, queijo prato, tomate e molho. No topo do lanche, fica a tão cobiçada coxinha de frango com catupiry.

No ano passado, a lanchonete já tinha repercutido nas redes sociais com um lanche inspirado no meme "Caneta Azul". Sanduíche leva pão azul, hambúrgueres azuis, queijo, bacon, 'molho azul' e uma caneta de brinde.

Deixe seu Comentário

Leia Também