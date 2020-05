Ministro da Defesa cumprirá agenda na capital nesta quarta-feira

Priscilla Porangaba, com informações do CMO

O ministro da Defesa, general do Exército Fernando Azevedo e Silva, cumprirá agenda em Campo Grande, nesta quarta-feira (20), segundo informações do Comando Militar do Oeste (CMO).

Ainda de acordo com o CMO, está previsto uma videoconferência às 8h30 com os dez Comandos Conjuntos ativados no Brasil para saber detalhes do trabalho desenvolvido em relação ao coronavírus.

Em seguida, o general vai acompanhar os trabalhos do Comando Conjunto Oeste (C Cj Oeste), na descontaminação do Hospital Regional, no Conjunto Aero Rancho.

As ações é coordenada pela Marinha, Exército e Aeronáutica no combate ao novo coronavírus em Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul.

