Modelo que denunciou Neymar depõe em delegacia em São Paulo

Matheus Henrique, com informações da Agência Brasil

A modelo Najila Trindade Mendes de Souza foi à 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo, pouco antes das 12h, nesta sexta-feira (7). Ela prestou depoimento no caso em que acusa o jogador de futebol Neymar de estupro.

Najila alega que Neymar a teria agredido e se recusado a manter relações sexuais com preservativo. O suposto caso de estupro teria ocorrido no dia 15 de maio deste ano, em Paris, na França. Hoje, ao entrar na delegacia, ela não falou com a imprensa.

Após ser cortado da Copa América por uma lesão, Neymar viajou ao Rio de Janeiro e prestou depoimento, na quinta-feira (6), no inquérito em que é investigado por divulgar de fotos e diálogos em redes sociais com a modelo que o denuncia por estupro.

O advogado de defesa de Neymar, Davi Tangerino, disse que tem total confiança na inocência de seu cliente, mas explicou que não poderia dar detalhes sobre o depoimento, porque o inquérito corre em sigilo de Justiça. "Isto será mostrado nos autos", disse Tangerino.

