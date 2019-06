Mulher que acusa Neymar tem apartamento invadido e depoimento é adiado

Priscilla Porangaba, com informações do R7

O apartamento de Najila Trindade Mendes de Souza, de 26 anos, foi invadido na noite da última quarta-feira (5), segundo informou a ESPN Brasil.

As informações foram passadas por Yasmin Pastore Abdalla, uma das advogadas de Najila, que acusa Neymar de agressão e de estupro. "Najila teve seu apartamento arrombado na noite de ontem. Está muito abalada com as ameaças e prefere depor na manhã de sexta-feira", disse a advogada.

Com base neste argumento, de que estaria abalada psicologicamente, a acusadora de Neymar pretende mudar a data de seu depoimento na 6ª Delegacia da Defesa da Mulher, em São Paulo, que estava marcado para a quinta-feira (6).

Ainda não estão confirmadas a mudança e nem mesmo a possibilidade de se agendar uma nova data para o depoimento.

