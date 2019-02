"Open Xeca" acaba na delegacia

O organizador do evento “Rodízio Open Xeca”, que prometia sexo a vontade com as garotas de programa contratadas, foi preso na madrugada de quarta-feira (6), em Águas Lindas de Goiás.

O evento estava marcado para começar na noite da terça-feira (5), no local conhecido como Rancho do Patrão, mas no momento em que os policiais chegaram ao local nenhum cliente se encontrava. 12 mulheres foram contratadas para fazer sexo com pelo menos 50 homens. Cada convidado pagou R$ 300 pelo ingresso. Em depoimento, uma das garotas relatou que receberia R$ 400 reais pelo serviço.

A divulgação da festa foi feita nas redes sociais com panfletos descrevendo o evento e imagens de garotas seminuas. A delegada Ana Cristina Hasegawa responsável pelo caso disse que o organizador poderá responder pelo crime de exploração sexual.

A polícia não encontrou menores no grupo de mulheres ou pessoas em situação de escravidão.

