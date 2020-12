Impedida pela Justiça de operar, a empresa Pantanal Cap, pede "dez dias de paciência" aos clientes que já adquiriram o bilhete do próximo sorteio, que estava marcado para este domingo (6), sendo o prêmio principal uma casa.

Diversos comentários surgiram nas redes sociais de clientes que ficaram sem respostas ou não conseguiram entrar entrar em contato com a empresa, que está lacrada. Ao JD1 Notícias, o consultor de gestão da empresa, Guto Dobes, disse que esse tempo de dez dias será o suficiente para saber o que será feito. “Nesse prazo, a empresa vai tomar todas as providências para que o consumidor não seja prejudicado. Como isso será feito, não podemos dizer ainda”, afirmou.

Guto disse que existem três possibilidades: um título de capitalização novo a cada cliente, adiar o sorteio de domingo ou devolver o dinheiro. “Se a Justiça não permitir a continuidade, nunca mais vamos operar e devolveremos o dinheiro. É leviano da minha parte dizer que vou devolver [o dinheiro] amanhã, ou começar a atender as pessoas. Eu preciso de tempo, pois a gente não esperava, estávamos operando normalmente”, disse o consultor.

Guto garantiu que a empresa, que tem como um dos sócios o deputado estadual Jamilson Name, não tem envolvimento no jogo do bicho e que toda a atividade está dentro da lei. O consultor tem a esperança de que a Justiça dará resposta positiva em breve.

Dobes estima que aproximadamente 2 mil bilhetes já foram vendidos nesta semana.

