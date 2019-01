Procon cria canal e atenderá a população da capital pelo WhatsApp

Da redação com assessoria

O Procon de Campo Grande começou a atender através do aplicativos de mensagens WhatsApp. A medida tem como objetivo facilitar o acesso da população às informações e estabelecer um canal direto para receber denúncias. O número para o atendimento é 67 98469-1001 e funcionará em dias úteis e em horário comercial.

Valdir Custodio da Silva, subsecretário de Proteção e Defesa do Consumidor, afirma que o Procon recebia muitas denúncias da página Aonde Não ir em Campo Grande e após conversa com os administradores surgiu a ideia de abrir o canal de atendimento no whatsApp.

“A decisão foi tomada após conversa com os administradores do grupo "Aonde não ir em Campo Grande", que já se consagrou como ambiente de discussão e conta com mais de 103 mil participantes”, ressalta Valdir Custódio.

Liziane Berrocal, uma das administradoras da página parabeniza a iniciativa de Custódio em procurar a página para firmar a parceria, “pois isso é bom para a população, porque mostra que o poder público e os órgãos dos consumidores estão antenados ao que ocorre nas redes sociais”.

“Na página Aonde não ir em Campo Grande, conseguimos ver que alguns órgão já fazem esse tipo de serviço, a Sesau e águas Guariroba já tem, falta a Energisa”, lembra Liziane, que revela que o índice de soluções de problemas é bem alto com os empresários privados, já com as empresas públicas a dificuldade é maior, mas essas reclamações tem gerado denúncias e fiscalizações muito importantes na cidade”, afirmou.

Deixe seu Comentário

Leia Também