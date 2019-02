Procon encontra produtos vencidos e autua conveniência em Sidrolândia

A equipe da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), se deslocou até o município de Sidrolândia na terça-feira (12) para verificar irregularidades em uma loja de conveniência e comercialização de pães e artigos do gênero. Denúncias de que o comércio estava fazendo a venda de produtos vencidos foi efetuada por meio do o aplicativo "fale conosco".

De acordo com o Procon, o alvará de funcionamento e localização do estabelecimento estava vencido desde dezembro de 2018 e, além disso, foram encontrados diversos produtos com prazo de validade expirada, alguns deles desde agosto do ano passado. Entre estes, 24 garrafas de cerveja de marcas diversas, suco de frutas, água de coco, café solúvel, achocolatado, biscoitos, aperitivos de amendoim, croissant e mortadela.

O propristário da loja foi autuado em flagrante e os produtos vencidos recolhidos.

O Procon Estadual, atende a reclamações e denúncias de qualquer município do estado. Marcelo Salomão, superintendente do Procon-MS orienta: “todo consumidor, mesmo morador de cidades do interior do estado, que se sentir prejudicado ou que notar irregularidades na comercialização de quaisquer produtos, deve entrar em contato com o órgão estadual que, após verificada a procedência da denúncia, poderá determinar que equipes se dirijam até o local e autuem os responsáveis pelo estabelecimento infrator”.

