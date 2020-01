Programa MS de Integridade será seguido por Hospital Regional

O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) faz parte oficialmente do ‘Programa MS de Integridade’ (PMSI). A médica Rosana Leite, diretora-presidente da Instituição, assinou o termo de adesão ao programa na manhã desta quinta-feira (30), durante solenidade que contou com a participação da secretária-adjunta de Saúde, Christine Cavalheiro Maynone Gonçalves além do coordenador do Programa, João Francisco Arcoverde Lopez.

Durante a solenidade, o coordenador ressaltou de forma clara as intenções do programa, bem como as obrigações. Entre as funções do PMSI está a necessidade da transparência na gestão do HRMS, atualizando dados que comprovem a conduta.

O programa visa analisar todos os processos do Hospital, para diagnóstico de pleno funcionamento e acréscimo de melhorias, função essa que dentro da Instituição fica a cargo da Unidade Seccional de Controle Interno.

A diretora presidente destacou que a gestão busca cotidianamente fazer a diferença em todos os âmbitos do HRMS. ‘’Estudamos logística, oferecemos treinamentos, tudo visando à constante atualização profissional, pois sabemos que essa ação resultará na excelência do atendimento ao paciente. Nosso compromisso é trabalhar de forma transparente e ética, pois acreditamos que somente assim nosso objetivo será alcançado’’, afirmou.

