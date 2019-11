Coren-MS quer realizar interdição ética no Hospital Regional

Os fiscais do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Coren - MS) realizaram uma fiscalização no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul e constataram ilegalidades nos serviços prestados pela unidade de saúde.

O Conselho decidiu após reunião com o conselheiro e os membros do plenário na última sexta-feira (21) iniciar um processo de interdição ética ao hospital, que suspender parcialmente ou totalmente os serviços da unidade.

De acordo com a assessoria do Coren-MS, “A falta constante de insumos para a assistência e o déficit de profissionais da Enfermagem, ambas constatadas in loco pela equipe de fiscalização do Conselho e notificadas à direção do hospital e à Secretaria de Estado de Saúde” foram os principais motivos.

Segundo relatório de fiscalização falta insumos básicos, como esparadrapo e soro fisiológico. Além de um déficit de 261 enfermeiros e 197 técnicos de enfermagem no hospital.

O Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte, presidente do Coren, definiu a situação “A situação que o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul está passando é de calamidade e de ilegalidade”.

A assessoria do Hospital Regional anunciou uma reunião que será realizada na manhã desta quarta-feira (27) na Secretaria de Estado de Saúde (SES) para debater o ocorrido.

