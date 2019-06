Supermercados são flagrados comercializando produtos vencidos

Fiscais do Procon-MS (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor) encontraram no Supermercado Pão Dourado no residencial Novo São Paulo e no Serv Sempre no bairro São Jorge da Lagoa vários produtos vencidos e com embalagens danificadas. As fiscalizações foram realizadas na semana passada.

A equipe encontrou no Pão Dourado potes de saladas variadas de fabricação própria, garrafas de molho shoyu, macarrão de diversos tipos, refrigerantes com vencimento em janeiro deste ano, carne bovina do tipo cupim com aproximadamente 5 quilos. Todos os produtos foram descartados.

Outros produtos alimentícios, como cortes de frango, juntamente com suco de uva integral não apresentaram informações sobre a data de fabricação e também foram retirados dos locais onde se encontravam expostos e descartados. O responsável pelo supermercado tem um prazo para se defender antes que a seja revertida em multa.

Serv Sempre

O Supermercado Serv Sempre que fica no bairro São Jorge da Lagoa também foi fiscalizado pelo Procon-MS na última quinta-feira (13). No local a situação é a mesma de outros estabelecimentos quando passam por fiscalização, foram encontrados produtos vencidos, sem informação data de vencimento ou procedência e, ainda, com embalagens danificadas, corrompidas ou violadas e armazenados de forma inadequada.

Foi verificada também a existência de 341 tabletes ou cubos de caldo de galinha ou legumes, alguns dos quais com prazo expirado em janeiro deste ano. Também estavam expostos, impróprios para venda devido ao prazo de validade, 3 quilos e 300 gramas de ingredientes para feijoada. Com as mesmas irregularidades foram retirados iogurtes, 17 embalagens de bolachas, 22 garrafas de água gaseificada, bisnaguinhas, 12 latas de cerveja, 17 unidades de bolos de copo, tubaína, massa para tapioca, leite condensado polentina e ração para cães.

E sem informações das datas de fabricação e de validade, ou sobre a origem dos produtos os fiscais constataram que havia tubaína, cerveja, gelatina, coxa de frango, queijo minas e bacon. Além dos produtos estarem expostos, mas com embalagens avariadas, violadas ou armazenadas de maneira inadequada, 21 quilos de peixes do tipo pintado inteiro e 2 quilos e 250 gramas de pacu em postas, além de refrigerantes e cervejas. Todos os itens impróprios para consumo encontrados no supermercado foram descartados na

Denúncias

Para denunciar estabelecimentos que estão comercializando produtos irregulares o consumidor pode ligar no telefone 151, o aplicativo “fale conosco” do site www.procon.ms.gov.br e, agora, um número (9 9158 0088) para wattsap, já liberado para contatos.

Deixe seu Comentário

Leia Também