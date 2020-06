Taxas de isolamento social tiveram aumento no fim de semana

Flávio Veras, com informações do Governo de MS

A adesão ao isolamento social durante o fim de semana em Mato Grosso do Sul registrou leve melhora nos índices. A sexta-feira (26) repetiu a média da semana com 37,3%, mas no sábado (27) e o domingo (28) apontaram 45% e 50,8%, respectivamente.

Para o mês de junho, foi a primeira vez que metade dos sul-mato-grossenses permaneceram em casa, mas as baixas temperaturas que atingiram o Estado no fim de semana podem ter contribuído. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) as mínimas foram de 8,8°C no sábado em Aral Moreira, e de 6,8°C ontem em Amambai. Coincidentemente, Aral Moreira foi a cidade onde mais pessoas permaneceram em casa nos dois dias.

Paralelo a isso, os boletins atualizados diariamente pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) mostram a plena ascensão do novo coronavírus que já toma 85% dos municípios do Estado, e contabiliza 7.676 positivos para a doença com 75 vidas perdidas, conforme dados apresentados nesta segunda-feira (29.6).

Campo Grande manteve a mesma média para o fim de semana, com taxas de distanciamento social de 36,4% na sexta, 45,5% no sábado e 50,5% para o domingo, sendo esta última, a melhor adesão mapeada no mês.





Nas dez cidades com maior número de casos, as taxas de isolamento mapeadas no domingo foram: Dourados (56,7%), Rio Brilhante (56,5%), Corumbá (50,7%), Três Lagoas (51,3%), Guia Lopes da Laguna (52,1%), Fátima do Sul (50,2%), Chapadão do Sul (47,6%), São Gabriel do Oeste (52,4%), Paranaíba (48,4%) e Ponta Porã (55,3%).

Embora as taxas tenham melhorado, uma nova semana começou e o vírus continua circulando em busca de um hospedeiro. Diante disso, a SES continua pedindo a colaboração de toda sociedade com relação aos cuidados básicos para frear a curva de contágio da doença: distanciamento social, uso de máscara e higiene das mãos. “A participação de cada um é importantíssima para que nós possamos vencer a Covid-19”, afirma o secretário de saúde, Geraldo Resende.

