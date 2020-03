Velório de Kiko Cangussu será as 15h30

O velório do blogueiro e advogado Francisco de Arruda Cangussu, de 62 anos, também conhecido como Kiko Cangussu, começará as 15h30, no Cemitério Parque das Primaveras, em Campo Grande.

De acordo com seu filho, Luiz Guilherme, o velório cumprirá rigorosamente o horário e terminará as 17h30, quando seguirá para o sepultamento, no mesmo local do velório.

Kiko foi encontrado morto na segunda-feira (30), no apartamento onde morava na capital.

Deixe seu Comentário

Leia Também