VÍDEO: Sol é expulsa do BBB 26 após agressão contra Ana Paula

Por volta de 14h20, a ex-BBB 4 foi chamada para o confessionário pela produção do programa

11 fevereiro 2026 - 13h55Brenda Assis     atualizado em 11/02/2026 às 14h02

Sol Vega foi expulsa do BBB 26 na tarde desta quarta-feira (11). A ex-BBB 4 foi para cima de também veterana Ana Paula Renault durante uma discussão envolvendo Milena, nesta manhã e, desde o momento, internautas já apontaram a atitude de Sol como passível de expulsão. Ainda na casa, a sister temia ser expulsa pelo ato. 

Por volta de 14h20, a ex-BBB 4 foi chamada para o confessionário pela produção do programa. A veterana entrou na sala ainda de toalha, porque estava tomando banho logo antes. "Entendemos que ela ultrapassou o limite. Ela desrespeitou as regras do jogo. Sol está desclassificada do BBB 26", anunciou o Big Boss.

O que causou a expulsão de Sol

Um desentendimento generalizado começou após Milena passar pelos quartos para avisar que o café da manhã estava pronto. Sol se revoltou ao ser acordada e começou a gritar pela casa. “Desde ontem, c! Se toca, menina, cresce! Acorda! Todo mundo acorda! Ela não faz isso?! Desde ontem, c!”, disparou Sol.

“Eu bati na porta de vocês também”, disparou Milena e a discussão escalou rapidamente, com Sol pedindo respeito por parte da Pipoca, enquanto chamou a mineira de “doente mental”.

Após descer para o café da manhã, Sol iniciou uma nova discussão, desta vez com Ana Paula, que estava defendendo a aliada. “Se toca, Ana Paula!”, disse a ex-BBB 4. “Fala mais alto, que não tô escutando, não!”, respondeu Ana Paula. Sol então gritou novamente e correu em direção a Ana Paula, pegando no braço da ex-BBB 16, além de ter pisado no pé dela. 

Apesar da tensão, Ana Paula afirmou que não se sentiu agredida e disse não querer que Sol seja expulsa. “Eu tenho fair play, não quero que ela saia. Inclusive já fizeram isso comigo e não quero que aconteça. Não me senti agredida. Já aconteceu isso comigo. Ela fez exatamente o que a Jordana fez com a Samira”, declarou em conversa com aliados.

Até o momento, não houve pronunciamento oficial do reality sobre o motivo da expulsão de Sol Vega.

 

