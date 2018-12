Em Brasília, voos de drones estão suspensos

Da Redação com Agência Brasil

Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou, na quinta-feira (27), que os voos de drones nas regiões de Brasília estarão suspensos entre os dias 29 de dezembro a 2 de janeiro de 2019. No dia 1º, o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), toma posse para quatro anos de mandato.

De acordo com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, da Aeronáutica, as solicitações para operação de voo de drones feitas anteriormente serão canceladas, ainda que tenham sido aprovadas.

