AntÃ´nio JoÃ£o recebe pacote de obras com investimentos em rodovia, asfalto e educaÃ§Ã£o

O município de Antônio João recebeu neste sábado (14) um pacote de obras e investimentos do Governo do Estado em áreas como infraestrutura urbana, rodovias, educação e saneamento. A agenda contou com a presença do governador Eduardo Riedel.

“Demos continuidade nas obras e investimentos na cidade, com uma gestão que pensa nas pessoas e leva investimentos aos municípios. Recapeando ruas, levando pavimentação e obras em rodovias. Nosso objetivo é atender o que a população precisa e Antônio João faz parte deste projeto”, afirmou o governador.

Entre as principais entregas está a restauração e drenagem da rodovia MS-384, que recebeu investimento de R$ 134,1 milhões em um trecho de 67,6 quilômetros. A via é considerada estratégica por ligar a região de fronteira com o Paraguai e facilitar o escoamento da produção agropecuária.

Na área urbana, foram realizadas obras de pavimentação e drenagem nas vilas Penzo, Guarany e Pôr do Sol, com investimento de R$ 14,5 milhões. Ao todo, 25 ruas serão asfaltadas. Outras 12 vias do município também passaram por restauração com recursos do programa MS Ativo.

Na educação, o governo concluiu as reformas da Escola Estadual Pantaleão Coelho Xavier, que atende 497 estudantes do ensino fundamental e médio, e da Escola Estadual Aral Moreira, com 459 alunos matriculados.

Também foram entregues melhorias no sistema de saneamento, com a perfuração e ativação de um poço tubular profundo, além da implantação de 4.538 metros de rede coletora de esgoto e 254 ligações domiciliares.

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