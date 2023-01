Após arrastar filha por 30 metros no asfalto, mãe é presa em Ponta Porã

Uma mulher, de 35 anos, foi presa em flagrante durante a tarde de terça-feira (24) por arrastar sua filha, de 13 anos, por cerca de 30 metros em um asfalto na cidade de Ponta Porã, distante a 312 quilômetros de Campo Grande. A detenção aconteceu por meio da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher).

O Conselho Tutelar acompanhou o caso e esteve na delegacia, quando a vítima compareceu para relatar o caso, com lesões em seus braços, rosto e pernas.

Segundo informado pela Polícia Civil, mãe e filha tiveram uma discussão e a menor afirmou que sairia de casa para morar com o irmão e nesse momento, a mulher pegou a garota pelos cabelos e a arrastou por vários metros.

Na sequência, a autora ainda teria desferido diversas injúrias, ameaças e agressões à vítima. Toda a ação foi testemunhada por vizinhos e demais pessoas, que confirmaram a versão do caso.

A mulher foi conduzida para a delegacia e responderá pelo caso.

