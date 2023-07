Criança fica em estado grave e motorista morre em capotamento na BR-262, em Anastácio

Uma criança, de 9 anos, foi resgatada em estado gravíssimo na tarde desta quinta-feira (13), após um capotamento que matou o motorista da Renault Duster, que não teve a identificação revelada, na BR-262, no trecho que liga as cidades de Anastácio e Miranda, próximo ao distrito de Taunay.

A esposa da vítima e um bebê também estavam no veículo e sofreram ferimentos leves. Todos foram receberam atendimento médico do Corpo de Bombeiros e foram encaminhados para diferentes unidades hospitalares.

A criança precisou ser transferida para Campo Grande em virtude dos ferimentos, pois ela estaria com suspeita de traumatismo cranioencefálico, fratura em uma das pernas e hemorragia severa, por isso foi preciso maiores cuidados médicos e sua vinda para a Capital.

A mulher e o bebê foram encaminhados para o Pronto-Socorro de Aquidauana. O motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local, antes mesmo do socorro chegar. Eles são de origem de boliviana e estariam indo visitar familiares em Corumbá, mesmo morando em São Paulo.

Ainda não há informações a respeito do que poderia ter ocasionado o capotamento. Conforme o site O Pantaneiro, o veículo capotou diversas vezes durante o acidente e parou nas margens da rodovia.

Além do Corpo de Bombeiros, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no atendimento da ocorrência e deu prosseguimento ao registro do caso e deve apurar o que motivou o capotamento.

