Everton teria assassinado mulher após ver troca de mensagens com outros homens

Everton Pereira, de 25 anos, preso por assassinar a mulher, Daniele Alves Veloso, de 28 anos, a facadas no último domingo (19), em Ribas do Rio Pardo, teria cometido o crime após ver a vítima trocar mensagens com outros homens. O rapaz passou por audiência de custódia nesta terça-feira (21) e teve a prisão em flagrante convertida para preventiva.

Durante investigações da Polícia Civil, testemunhas relataram que o casal brigavam frequentemente e sempre reatavam o relacionamento, mesmo após a concessão de medidas protetivas contra o autor, Daniele retornou a se relacionar e morar com Everton, tanto que no dia do crime eles já estavam morando juntos.

Ainda de acordo com as testemunhas, a motivação do crime seria porque o autor descobriu mensagens no celular da vítima de outros homens. A vítima também teria deixado as crianças em casa sozinha para ir em uma festa no sábado (18) a noite, dia que antecedeu o assassinato.

Na manhã seguite, no domingo, o casal iniciou uma briga dentro da residência, momento que Everton já estava com a faca na mão e desferiu seis golpes contra Daniele, fugindo em seguida do local.

A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no hospital de Ribas do Rio Pardo.

