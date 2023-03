Rapaz que matou mulher a facadas em Ribas é mantido preso pela Justiça

Everton Pereira da Silva, de 25 anos, preso em flagrante na última segunda-feira (20) pela morte de Daniele Alves Veloso, de 28 anos, teve sua prisão preventiva decretada pela Justiça de Mato Grosso do Sul durante a audiência de custódia realizada nesta terça-feira (21), em Ribas do Pardo - a 97 quilômetros de Campo Grande.

Ele desferiu ao menos seis facadas contra a vítima, após invadir sua residência na tarde do último domingo e ter fugido com a filha do casal, de apenas 2 anos. Porém, a criança foi resgatada por policiais militares na casa do avô.

A Polícia Civil já havia representado pela prisão preventiva do acusado e foi acatada pelo poder judiciário, através do Juiz de Direito, Albino Coimbra Neto. Everton possuí passagens pelos crimes de furto, ameaça, receptação e agora por homicídio qualificado.

"Ora, nitidamente a concessão de eventual liberdade provisória põemem xeque a instrução criminal", diz trecho da decisão, e o juiz acrescenta em outro ponto.

"Ao fim e ao cabo, todos esses elementos corroboram o perigo à ordem pública na manutenção do seu estado de liberdade, de tal sorte que restam demonstrados nos autos os fundamentos legais e os pressupostos necessários para aconversão da prisão em flagrante em prisão preventiva".

Ele deve ser encaminhado para um presídio após a decisão para responder o processo.

