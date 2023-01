Filhos de Celeste, morta em Sidrolândia, devem ficar com o pai em Chapecó

Os filhos de Celeste Josefina Gonzales Misel, de 23 anos, morta a facadas em Sidrolândia e mais uma vítima de feminicídio em Mato Grosso do Sul, na última terça-feira (24), devem permanecer com o pai biológico que trabalha e mora na cidade de Chapecó, no interior de Santa Catarina.

Primeiramente, as crianças, que possuem 7, 5 e 3 anos, foram encaminhados para um abrigo e estão sendo assistidas pelo Conselho Tutelar de Sidrolândia, já que a jovem não possuía família na cidade.

Celeste e os filhos estavam no Brasil desde 2019 e haviam mudado recentemente para Sidrolândia, onde ela trabalhava em uma empresa e residia com o autor do feminicídio, Willians Adonis, no qual tinha um relacionamento há pelo menos dois meses.

Segundo o site Sidrolândia News, o Conselho Tutelar e a Assistência Social conseguiram identificar quem seria o pai e realizar contato com ele sobre a eventualidade de permanecer com as crianças.

No primeiro momento, ele manifestou interesse em cuidar dos filhos e zelar pelos direitos deles, como informou o site local.

O próximo passo é acelerar o processo de mudança e para isso, tanto Conselho Tutelar, como a assistência social da empresa onde o pai das crianças trabalha, em Chapecó, trabalham em conjunto para a viagem das crianças.

