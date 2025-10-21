JD1TV: Cabine de carreta é tomada por incêndio após falha mecânica em Corumbá

Carreta bitrem sofreu problemas mecânicos e foi consumida por um incêndio, na manhã desta terça-feira, dia 21 de outubro, na Estrada Vermelha, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

O fogo se concentrou na cabine e o motorista, que saiu ileso do incidente, tentou apagar as chamas com um extintor, mas não obteve sucesso.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista percebeu que um problema mecânico durante o trajeto, parou o veículo e notou que as chamas estavam saindo da parte inferior da cabine.

Com a chegada do Corpo de Bombeiros, foi necessário a utilização de 2,5 mil litros de água para a extinção completa o fogo, evitando que o incêndio se propagasse para os demais compartimentos de carga.

Após o controle da situação, o local ficou sob responsabilidade do condutor e da empresa proprietária do veículo.

"O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância de manter os sistemas elétricos e de combustível sempre revisados, bem como verificar periodicamente a validade e o funcionamento dos extintores veiculares, medidas essenciais para prevenir esse tipo de ocorrência", informou a corporação.

