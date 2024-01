Motociclista morre após ser fechado por carreta em acidente em Sonora

O motociclista Gerson Portela Lima Filho, de 26 anos, morreu em um grave acidente na BR-163, em Sonora, a 364 quilômetros de Campo Grande, após ser fechado por uma carreta que tentava uma ultrapassagem. O caso aconteceu no sábado (27).

Segundo informações do site Coxim Agora, a vítima conduzia sua motocicleta quando foi surpreendida por uma carreta que tentava realizar uma ultrapassagem, situação que fez o motociclista perder a direção do veículo e cair.

Com a queda sofrida na rodovia, Gerson teve múltiplas fraturas. Ele foi socorrido por uma ambulância e encaminhado para o Hospital Municipal de Sonora, mas que diante da gravidade dos ferimentos, ele seria transportado para o Hospital de Várzea Grande, no Mato Grosso, mas a vítima faleceu no trajeto.

O corpo do motociclista foi transferido para o IML (Instituto Médico Legal) de Coxim.

O velório e o sepultamento do jovem também aconteceram na cidade de Coxim.

