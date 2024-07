MP investiga tráfego de canavieiros na BR-497 e ligação com acidentes em Paranaíba

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), através da Promotoria de Justiça dos Direitos Humanos de Paranaíba, abriu investigação para verificar o cumprimento das normas referentes ao tráfego de caminhões bitrem na rodovia BR-497. O objetivo é apurar possíveis infrações que possam estar contribuindo para acidentes na área urbana do Município de Paranaíba.

A investigação é comandada pelo promotor Ronaldo Vieira Francisco. A ação foi motivada por notícias recentes sobre um acidente fatal na BR-497, ocorrido à noite, supostamente envolvendo um caminhão canavieiro de uma usina local.

Para obter informações adicionais, a promotoria solicitou ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) dados sobre o tráfego de veículos bitrem na rodovia. O Denatran confirmou que a combinação de veículo de carga (CVC) identificada, com a unidade tratora de placa HTP e unidades rebocadas de placas HJD e HJD *, possui uma Autorização Especial de Trânsito (AET) nº 246122/2023. Esta autorização é válida de 05/07/2023 a 04/07/2024, com permissão para circulação apenas durante o dia, do amanhecer ao pôr do sol. Não foi encontrada autorização para trânsito noturno em pista simples para esta combinação de veículos.

A investigação continua em andamento.

