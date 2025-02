Mulher baleada pelo ex-marido em Caarapó morre após dois dias em hospital

Morreu na madrugada desta terça-feira (4), no Hospital da Vida, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande, Karina Corim, de 29 anos, a mulher baleada na cabeça pelo ex-marido Renan Dantas. Ela foi ferida a tiros na manhã de sábado (1°), em Caarapó.

A informação consta no boletim de ocorrência, onde a irmã da vítima compareceu na delegacia para relatar o óbito da mulher, que aconteceu por volta das 2h40 da madrugada.

O feminicídio aconteceu após Renan não aceitar o término do relacionamento entre eles. Na manhã de sábado, ele invadiu a loja de celular, de propriedade de Karina, e atirou contra ela e contra a amiga, Aline Rodrigues, de 30 anos, que morreu no mesmo dia.

Após o fato, o homem se trancou no banheiro e atirou contra a própria cabeça, ele chegou a ser socorrido, mas morreu assim que deu entrada na unidade hospitalar de Caarapó.

Karina foi socorrida em estado grave, teve uma leve melhora durante o final de semana, mas seu estado se agravou na segunda-feira e ela não resistiu as complicações do atentado.

O caso foi registrado como feminicídio, homicídio simples e suicídio.