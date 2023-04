Polícia Civil apreende mais de 900 kg de carne com larvas de moscas em mercados

A Polícia Civil, por intermédio da Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo) e a Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do Mato Grosso do Sul),prendeu nesta segunda-feira (17), 977 kg de carne com larvas de moscas em um supermercado em Porto Murtinho, a 439 quilômetros de Campo Grande.

A operação iniciou no sábado (15), e chegou a descartar de quase duas toneladas de alimentos, e não estavam armazenados corretamente para evitar proliferação de bactérias, larvas e fungos.

Além disso, o manuseio e venda dos alimentos ocorriam sem autorização da vigilância Sanitária, com emprego de insumo impróprio para consumo, ou com taxas acima do permitido em lei, nas produções artesanais.

Algumas peças aparentavam sinal de abate clandestino, exposta com perfurações e restos de munição, ou seja, o gado havia sido morto na base do tiro.

Os gerentes e responsáveis foram conduzidos para Delegacia de Polícia, por receptação qualificada, expor a venda produtos em desacordo com a legislação e várias violações dos direitos do consumidor, em especial quanto a higiene.

O material foi apreendido, separado amostras e o resto descartado como determina a lei. Ao todo, três mercados foram autuados.

Deixe seu Comentário

Leia Também