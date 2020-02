Asteróide passará "próximo" ao planeta Terra

Jônathas Padilha, com informações do R7

O asteróide 2002 PZ39, um dos maiores já estudados pela Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA) passará “próximo” a órbita da Terra nesse sábado (15) ás 8h, horário de Brasília.

O PZ39 tem 990 metros de diâmetro, um quarto do tamanho da Lua, está viajando a uma velocidade de 57.240 quilômetros por hora.

Em seu trajeto, a rocha passará a 5,7 milhões de quilômetros do nosso planeta, o que equivale a 15 vezes a distância entre a Terra e a Lua.

Este asteróide faz parte do grupo Apollo, formado por asteróides que tem chances de cruzarem a órbita do planeta ao redor do Sol.

Ele é monitorado por um centro que estuda objetos próximos a Terra, o CNEOS. O grupo é ligado a NASA desde outubro de 1995.

