Daniel Alves ganha liberdade provisÃ³ria sob fianÃ§a de 1 milhÃ£o de euros

Daniel Alves poderá aguardar a decisão final do seu processo de estupro em liberdade provisória, caso pague uma fiança de €1 milhão, equivalente a R$ 5,4 milhões. A medida foi publicada nesta quarta-feira (20) pela Justiça da Espanha, que aceitou o pedido da defesa do ex-jogador.

Em fevereiro, Alves foi condenado a 4 anos e 6 meses por um estupro cometido contra uma mulher, de 24 anos, em 2022, na cidade de Barcelona. A justiça entendeu que não houve consentimento na relação, atestando também que há provas que atestem a violência sexual.

Caso o ex-jogador arque com o valor, ele aguardará a sentença definitiva em liberdade e terá todos os passaportes - o brasileiro e o espanhol - retirados, conforme noticiado pelo G1.

O réu não pode se aproximar da residência da vítima, mantendo uma distância de 1 quilômetro, de seu local de trabalho ou de qualquer outro lugar frequentado por ela - a jovem é de Barcelona e também vive na capital catalã; o ex-jogador não pode tentar se comunicar com a denunciante através de nenhum meio; não pode deixar a Espanha; e deve comparecer semanalmente ao Tribunal de Barcelona ou quantas vezes lhe for solicitado.

"O tribunal delibera, por maioria e com voto individual: 'Acordar a prisão provisória de Daniel Alves, que pode ser evitada mediante o pagamento de uma fiança de 1.000.000 euros e, se o pagamento for verificado, e acordada a sua libertação provisória, o retirada de ambos os passaportes, espanhol e brasileiro, a proibição de sair do território nacional, e a obrigação de comparecer semanalmente a este Tribunal Provincial, bem como quantas vezes for convocada pela Autoridade Judiciária", diz trecho da decisão.

Em caso de sentença definitiva, Daniel Alves cumprirá os 4 anos e 6 meses em regime fechado.

