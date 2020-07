Hospital abre execessão para casal de idosos darem as mãos no último adeus

Sarah Chaves, com informações do Metrópoles

A equipe do hospital Queens, em Burton, trabalhou arduamente para que um casal de idosos no condado de Staffordshire, na Inglaterra, tivessem um último adeus após 69 anos de casamento, o marido morreu de câncer.

John Wilson, de 92 anos, foi diagnosticado com câncer terminal em maio, quando a esposa Marjorie, 88 anos, quase na mesma época, foi internada com pneumonia no Queen’s Hospital.

As enfermeiras notaram que aquela seria a última chance de os dois se verem. A enfermeira Emma Barker rapidamente providenciou a arrumação das camas do casal, enquanto outra funcionária da ala capturou as cenas dos dois, que ficaram juntos por cerca de 10 minutos. Foi última foto deles. John faleceu em casa, em Ashbourne, Derbyshire, em 15 de junho, enquanto Marjorie recebeu alta e foi levada de volta para a casa de repouso onde morava.

O filho do casal, Kurt, 62 anos, disse que apreciou muito a fotografia “linda” de seus pais e agradeceu a todos os funcionários da unidade de saúde. “A enfermeira agiu admiravelmente. Eles sabiam que poderia ser a última vez que se veriam e eu não pude visitá-los. Foi maravilhoso o que eles fizeram”, lamentou.

O motorista de caminhão, que largou o emprego para cuidar dos pais, contou que Marjorie havia derrotado o coronavírus e a pneumonia no hospital, antes da morte de seu pai. “Minha mãe tem demência e estava em uma clínica há algum tempo, e eu cuidava do meu pai em casa”, explicou o motorista, que escreveu uma carta de agradecimento ao hospital.

John e Marjorie, nasceram em Glasgow, do Black Country, se conheceram e viveram em Dudley, onde casaram, em 1951, antes de se mudarem para Sutton Coldfield, West Mids.

John era construtor e carpinteiro, e Marjorie, gerente de catering. O casal teve dois filhos e depois se mudaram para Ashbourne, Derbys, onde viveram longos anos.

