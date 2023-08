IMAGENS FORTES: Vídeo mostra jogador de futebol sendo devorado por crocodilo

O jogador de futebol Jesús López Ortiz, de 29 anos, foi morto após ser atacado por um crocodilo no rio Cañas, na Costa Rica. Informações apontam que, na manhã do último sábado (29), o homem entrou na água supostamente embriagado.

O corpo do atleta só foi recuperado seis horas após o ataque do animal. O jogador estava participando de um torneio local pelo Deportivo Río Cañas, a Copa Carrilo.

“Amigos, com profunda dor tornamos público o falecimento do nosso jogador Jesús Alberto López Ortiz (Chucho). Descanse em paz, Chucho, nos unimos à dor de toda a sua família”, publicou o Deportivo Río Cañas nas redes sociais. A entidade responsável pela competição também lamentou a morte do jogador.

Jesús morava no distrito de Belén, na província de Carrillo, região costarriquenha de Guanacaste.

Assista ao vídeo que circula nas redes sociais:

IMÁGENES FUERTES



El futbolista Jesús Alberto López murió en el Río Cañas en Costa Rica al ser atacado por un cocodrilo cuando el jugador se encontraba nadando.



Se le disparó al reptil para poder recuperar el cuerpo. pic.twitter.com/2h3tKmUO77 — Imagen Puebla (@Imagen_Puebla) August 2, 2023

Deixe seu Comentário

Leia Também