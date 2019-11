Já são 14 mortos após terremoto atingir Albânia

Vitória Ribeiro, com informações CNN

Outra das vítimas morreu no distrito de Kurbin, ao pular de um prédio em um momento de pânico. Em Lezhe, um motorista morreu enquanto dirigia em uma estrada deteriorada pela tragédia. Imagens publicadas nas redes sociais mostram o rastro de destruição deixado pelo terremoto, já considerado o mais forte a atingir o país dos Bálcãs nas últimas décadas.

Dezenas de pessoas estão desaparecidas, mais de 600 ficaram feridas e ao menos 14 pessoas morreram após um terremoto de magnitude 6,4 atingiu a Albânia nesta terça-feira (26). O epicentro do tremor, que teve uma profundidade de 20 km, se deu na cidade portuária de Durrês, onde quatro pessoas morreram. Na capital do país, Tirana — que fica a 20,9 km —, vários prédios desabaram.

