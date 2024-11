Juiz decreta prisão de trio acusado por assassinato de caminhoneiro no Colúmbia

O juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri em Campo Grande, expediu ordens de prisão contra Beatriz da Silva Oliveira (30), Francisco Wilson Alves da Silva (23) e Rogério da Silva (43), acusados de envolvimento no homicídio de Magnos Edgar Bartz, caminhoneiro de 39 anos. O crime ocorreu no dia 8 de abril de 2024, na Rua Catrimani, no bairro Jardim Colúmbia.

Conforme o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o assassinato foi motivado por vingança relacionada à morte de Ana Grete Alves Pereira, parente dos acusados. A vítima, Magnos Bartz, havia sido investigada pela morte de Ana. O crime foi classificado como qualificado, e os réus abordaram a vítima de forma brutal, disparando múltiplos tiros enquanto ele estava sentado em seu carro, ao telefone. A defesa da vítima foi dificultada pela surpresa da abordagem.

O pedido de prisão preventiva foi feito pela promotora de Justiça Luciana do Amaral Rabelo, devido ao fato de que os acusados estão foragidos e foram citados por edital, após tentativas frustradas de localizá-los. O juiz acatou o pedido e determinou que os mandados de prisão sejam válidos até 7 de abril de 2044. Qualquer informação sobre o paradeiro dos suspeitos pode ser repassada à polícia pelo número 190.

