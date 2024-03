TRE julga Camila Jara segunda-feira

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) vai julgar um caso que pode resultar na cassação do mandato da deputada federal Camila Bazachi Jara Marzochi, a 'Camila Jara'. O julgamento está marcado para a próxima segunda-feira, dia 18, às 17:00h.

A acusação contra Camila Jara é de ter realizado propaganda eleitoral paga na internet após o prazo estipulado pela lei eleitoral. Além disso, ela é acusada de ter gastos irregulares para promover suas publicações nas redes sociais Facebook e Instagram.

A ação de investigação judicial eleitoral é movida por Walter Benedito Carneiro Junior, que também concorreu ao cargo de deputado federal nas eleições de 2022, mas não foi eleito. Segundo Carneiro, Camila Jara utilizou de maneira indevida os meios de comunicação e abusou do poder econômico para obter vantagem sobre os outros candidatos.

O relator do caso é o vice-presidente do TRE-MS, o desembargador Carlos Eduardo Contar, conhecido por sua postura 'dura' nessas análises. A sessão será realizada em regime híbrido, com a participação concomitante de pessoas presentes no plenário do Tribunal e por meio virtual.

Se condenada, a deputada federal poderá ter seu mandato cassado. Tanto a deputada quanto a acusação têm o direito de recorrer da decisão em caso de procedência ou improcedência das acusações.

Outro Lado - Procurada anteriormente pelo JD1 Notícias, Camila Jara informou que o Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo arquivamento da ação, alegando falta de base jurídica. Ela reiterou que agiu conforme a legislação eleitoral e confia na justiça brasileira. A deputada afirmou que já apresentou defesa por meio de seus advogados, incluindo evidências que comprovam a legalidade de suas propagandas eleitorais no pleito passado.

O relatório completo do processo está disponível para consulta [aqui].

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também