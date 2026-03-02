Menu
Menu Busca segunda, 02 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov DÃ¡ para chegar lÃ¡ - Fev25
Oportunidade

Eldorado, Suzano e Sylvamo estÃ£o com vagas abertas em MS

Oportunidades contemplam Ã¡reas tÃ©cnica, operacional e administrativa na regiÃ£o leste do Estado

02 marÃ§o 2026 - 12h36Sarah Chaves
Foto: DivulgaçãoFoto: DivulgaÃ§Ã£o  

O setor de papel e celulose em Mato Grosso do Sul está com vagas abertas em diferentes municípios da região do Bolsão. O Sindicato das Indústrias de Papel e Celulose de Mato Grosso do Sul (Sinpacems) divulgou oportunidades oferecidas por empresas associadas, com chances para profissionais de níveis técnico, operacional e administrativo. As inscrições podem ser feitas pelo site https://vagaseldoradobrasil.gupy.io/.

As vagas são para atuação em unidades da Eldorado Brasil Celulose, Suzano e Sylvamo, que operam desde a base florestal até os processos industriais de produção de celulose e papel no Estado.

Na Eldorado Brasil, há oportunidades em Três Lagoas para Assistente Administrativo II, Jovem Aprendiz Administrativo e Oficial de Cozinha na modalidade PCD. Já em Água Clara, a empresa oferta vagas para Mecânico ou Mecânica I e Motorista II, com atuação em pipa na colheita florestal.

A empresa oferece benefícios como assistência médica e odontológica, convênio com empresas parceiras, acesso ao Gympass, participação nos lucros e resultados (PPR), plano de previdência privada, refeição no local, seguro de vida, vale-alimentação e transporte.

As oportunidades reforçam o papel do setor de papel e celulose como um dos principais geradores de emprego na região leste do Estado, especialmente nos municípios que concentram grandes plantas industriais e operações florestais.

Reportar Erro
Sao JuliÃ£o - Dr Cury

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Foto: Divulgação
Oportunidade
Funtrab: Mais de 3,7 mil vagas estÃ£o abertas em MS nesta segunda (2)
As aulas serão realizadas na sede da Funsat e também no Polo Funsat Moreninhas
Oportunidade
Funsat abre inscriÃ§Ãµes para 10 cursos gratuitos de qualificaÃ§Ã£o em marÃ§o
Vagas são para médicos
SaÃºde
HU-UFGD oferta 11 vagas para mÃ©dicos com salÃ¡rio de R$ 11,4 mil
Campo Grande tem 1.338 vagas de emprego abertas pela Funsat
Oportunidade
Campo Grande tem 1.338 vagas de emprego abertas pela Funsat
A iniciativa é voltada a interessados a partir dos 12 anos e não exige experiência prévia
Oportunidade
Casa de Cultura abre 20 vagas para aulas gratuitas de teclado em Campo Grande
Processo seletivo abre 30 vagas para nutricionistas com salário de R$ 3,2 mil na Capital
Oportunidade
Processo seletivo abre 30 vagas para nutricionistas com salÃ¡rio de R$ 3,2 mil na Capital
Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat oferta vagas para gerente de lojas, monitornde alunos e repositor de supermercados
Imagem ilustrativa
Oportunidade
Casa de Cultura abre inscriÃ§Ãµes para aulas gratuitas de saxofone na Capital
Funsat anuncia 1.341 vagas nesta quarta-feira (25)
Oportunidade
Funsat anuncia 1.341 vagas nesta quarta-feira (25)
FIES 2025
Oportunidade
PrÃ©-selecionados tÃªm atÃ© fim da noite para completar cadastro no Fies

Mais Lidas

Homem não pagava pensão há dois anos
PolÃ­cia
Homem fica dois anos sem pagar pensÃ£o e acaba preso em Campo Grande
Tabacaria Seven no bairro Guanandi
PolÃ­cia
Vigilante Ã© morto e duas adolescentes ficam feridas em ataque a tabacaria do Guanandi
Perícia em local de morte
PolÃ­cia
Na volta do banho, marido encontra esposa morta em Campo Grande
O crime teria ocorrido após uma confraternização
PolÃ­cia
FuncionÃ¡rio da prefeitura Ã© demitido apÃ³s acusar secretÃ¡rio de estupro em Campo Grande