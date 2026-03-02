Eldorado, Suzano e Sylvamo estÃ£o com vagas abertas em MS

O setor de papel e celulose em Mato Grosso do Sul está com vagas abertas em diferentes municípios da região do Bolsão. O Sindicato das Indústrias de Papel e Celulose de Mato Grosso do Sul (Sinpacems) divulgou oportunidades oferecidas por empresas associadas, com chances para profissionais de níveis técnico, operacional e administrativo. As inscrições podem ser feitas pelo site https://vagaseldoradobrasil.gupy.io/.

As vagas são para atuação em unidades da Eldorado Brasil Celulose, Suzano e Sylvamo, que operam desde a base florestal até os processos industriais de produção de celulose e papel no Estado.

Na Eldorado Brasil, há oportunidades em Três Lagoas para Assistente Administrativo II, Jovem Aprendiz Administrativo e Oficial de Cozinha na modalidade PCD. Já em Água Clara, a empresa oferta vagas para Mecânico ou Mecânica I e Motorista II, com atuação em pipa na colheita florestal.

A empresa oferece benefícios como assistência médica e odontológica, convênio com empresas parceiras, acesso ao Gympass, participação nos lucros e resultados (PPR), plano de previdência privada, refeição no local, seguro de vida, vale-alimentação e transporte.

As oportunidades reforçam o papel do setor de papel e celulose como um dos principais geradores de emprego na região leste do Estado, especialmente nos municípios que concentram grandes plantas industriais e operações florestais.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m