Funsat disponibiliza 1.209 vagas nesta terÃ§a-feira (3)

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza, nesta terça-feira (3), um total de 1.209 vagas de emprego intermediadas pela Agência de Empregos do órgão. As oportunidades abrangem 118 profissões diferentes, ofertadas por 125 empresas de Campo Grande, fortalecendo a conexão entre trabalhadores e o mercado local.

Para participar dos processos seletivos, é fundamental que o candidato esteja com o cadastro atualizado no sistema da Fundação. A atualização pode ser realizada por meio da Carteira de Trabalho Digital ou presencialmente na sede da Funsat. A medida garante que o perfil profissional esteja adequado às exigências das empresas, ampliando as chances de encaminhamento para entrevistas.

Entre as vagas com maior número de postos disponíveis estão:

Açougueiro (10 vagas)

Atendente de lanchonete (32 vagas)

Conferente de carga e descarga de mercadoria (2 vagas)

Farmacêutico (2 vagas)

Operador de caixa (139 vagas)

Preparador físico (2 vagas)

Técnico de frutas e hortaliças (7 vagas)

Oportunidades de “perfil aberto”

A Agência também destaca 758 vagas de perfil aberto, que não exigem experiência prévia, ampliando o acesso de trabalhadores ao mercado formal. Entre as funções disponíveis estão:

Auxiliar de cozinha (16 vagas)

Auxiliar de limpeza (100 vagas)

Frentista (2 vagas)

Operador de Telemarketing Ativo (50 vagas)

Pedreiro (7 vagas)

Vendedor interno (2 vagas)

Para trabalho temporário, há 11 vagas, distribuídas entre garçom (10) e encarregado de obras (1).

Inclusão e oportunidades para PCD

Reforçando seu compromisso com a inclusão, a Funsat oferece 82 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD), contemplando as funções de:

Auxiliar de confecção (80 vagas)

Auxiliar de linha de produção (1 vaga)

Porteiro (1 vaga)

As informações detalhadas sobre essas oportunidades podem ser obtidas no Guichê 1, localizado no piso térreo da sede da Fundação.

Atendimento à população

A Funsat atende a população em dois endereços:

Sede Central: Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória

Polo Moreninhas: Rua Anacá, 699

A Fundação reforça que manter o cadastro atualizado é essencial para garantir o encaminhamento às vagas disponíveis. A intermediação de empregos realizada pela Funsat contribui diretamente para o fortalecimento da economia local e para a geração de oportunidades aos trabalhadores de Campo Grande.

