Da redação com informações da assessoria

A agência de emprego da Fundação Social do Trabalho (Funsat), oferece nesta quinta-feira (7) diversas oportunidades de emprego vagas, entre elas para assistente de logística de transporte, auxiliar de expedição, operador de prensa e chefe de cozinha.

Para assistente de logística de transporte, o candidato precisa ter experiência em logística de transporte e rota. Com CNH “A” e moto própria. A vaga exige que o candidato esteja cursando ensino superior ou completo em logística ou área afim. O salário oferecido é de R$ 1.160,00 mais cesta básica, ajuda de custo e gasolina, assistência médica, odontológica e ticket alimentação.

Já a vaga de auxiliar de expedição, o profissional precisa ter experiência comprovada em carteira como auxiliar de logística de expedição, recebimento e conferência de produto, armazenagem, estoque e organização. A vaga exige ensino médio completo e informática básica (Word, Excel, Outlook e outras ferramentas tipo Skype), alem de CNH “A” ou “B”. O salário inicial oferecido é de R$ 1.300,00 mais cesta básica e vale-transporte.

Para a vaga de operador de prensa em olaria, o candidato precisa ter experiência como operador de Vibro-Prensa na fabricação de artefatos de concreto (blocos estruturais, bloco de vedação e pisos intertravados e meio- fio), que saiba operar a máquina para blocos. A vaga exige ensino médio completo. O salário oferecido é de R$ 1.300,00 mais vale-transporte, cesta básica e café da manhã e almoço.

A vaga de chefe de cozinha, o trabalhador precisa ter curso especifico como chefe de cozinha, com perfil de liderança para coordenar equipe e manter a organização do local serviço. A vaga exige ensino médio completo e curso na área. O salário inicial oferecido é de R$ 1.500,00 mais refeição no local e vale-transporte.

Serviço

Os interessados devem comparecer munidos dos documentos pessoais: RG, CPF, CTPS e comprovante de residência. A Funsat atende de 2ª a 6º feira, das 7 às 17horas. A sede da Funsat está localizada na rua 14 de Julho, 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa).

Deixe seu Comentário

Leia Também