Funtrab abre 120 vagas para cursos de qualificação

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), por meio da Casa de Qualificação, abre inscrições nesta semana para cursos gratuitos: abordagem dos direitos trabalhistas: reforma trabalhista, elaboração de contratos para a prestação de serviços, frango desossado e técnicas de recheio, cabeleireiro inicial – técnicas de corte e escova. São 120 vagas no total.

Os interessados devem ter no mínimo 16 anos e se inscrever somente na Casa de Qualificação, situada à rua 7 de setembro, 912 (entre as ruas Rui Barbosa e Pedro Celestino, no Centro), das 7h30 às 17h30 com os seguintes documentos: RG (ou documento com foto), CPF e comprovante de endereço.

“A Funtrab disponibiliza esses cursos básicos de curta duração (uma semana a dez dias) nos arcos ocupacionais administrativo, alimentação e beleza, o que pode ser um reforço na carreira do trabalhador que pretende adquirir maior conhecimento num curto espaço de tempo, assim como outras formas alternativas de geração de renda, contribuindo com o fortalecimento da economia do estado”, ressalta o diretor-presidente da Funtrab, Enelvo Felini.

