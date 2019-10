Funtrab tem 171 vagas nesta quinta

Oportunidade Jardineiro, motorista e vendedor; confira as vagas para esta segunda

Oportunidade Outubro começa com 186 vagas de emprego na capital

Abastecedor de linha de produção(PCD) 2 Acabador de mármore e granito 1 Agente de vistoria de alarmes 1 Ajudante de padeiro 3 Alimentador de linha de produção 2 Analista de suporte técnico 2 Arte-finalista 1 Assistente de vendas 1 Atendente balconista 2 Auxiliar de costureira (no acabamento) 1 Auxiliar de cozinha 4 Auxiliar de linha de produção(PCD) 1 Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) 1 Auxiliar de sushiman 2 Auxiliar de técnico de eletrônica 1 Auxiliar mecânico de ar condicionado 1 Auxiliar técnico de refrigeração 1 Auxiliar técnico de refrigeração 1 Azulejista 3 Banhista de animais domésticos 1 Carpinteiro de obras 2 Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) 2 Caseiro 1 Chapeador de veículos 1 Classificador de madeira 2 Colocador de painéis 1 Consultor de vendas 3 Consultor de vendas 1 Consultor de vendas 30 Costureira em geral 1 Cozinheiro de restaurante 1 Cozinheiro industrial 1 Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Empregado doméstico faxineiro 1 Empregado doméstico faxineiro 1 Encarregado de bar e restaurante 1 Estoquista(PCD) 1 Fisioterapeuta geral 1 Funileiro de automóveis (reparação) 1 Gesseiro 2 Masseiro (massas alimentícias) 2 Mecânico 1 Mecânico de automóvel 1 Modelista 1 Montador de equipamentos elétricos 1 Operador de caixa(PCD) 1 Operador de câmera 1 Operador de empilhadeira 1 Operador de forno (fabricação de pães, biscoitos e similares) 1 Operador de telemarketing ativo e receptivo 16 Operador de vendas (lojas)(PCD) 1 Pedreiro 4 Pintor de obras 3 Porteiro(PCD) 1 Programador de sistemas de computador 1 Programador de sistemas de informação 1 Promotor de vendas(PCD) 1 Promotor de vendas(PCD) 1 Recepcionista atendente 1 Recepcionista secretária 1 Recepcionista secretária 1 Serrador de mármore 1 Serralheiro 1 Servente de obras 8 Soldador 1 Soldador 1 Supervisor comercial 2 Sushiman 1 Técnico de manutenção eletrônica 2 Técnico de refrigeração (instalação) 2 Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médicohospitalares 1 Técnico em nutrição e dietética 2 Tosador de animais domésticos 1 Vendedor de serviços 1 Vendedor de serviços 2 Vendedor interno 2 Vendedor pracista 2 Vendedor pracista 10 Vendedor pracista 1

Confira as oportunidades e número de vagas disponíveis para cada cargo.

Interessados devem realizar cadastro na Funtrab, com RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. Todos os serviços são gratuitos. A Funtrab fica na rua 13 de maio, 2.773.

São diversas oportunidades para iniciar a semana com trabalho e renda, entre elas, 30 são para consultor de vendas. A fundação também disponibiliza vagas para pessoas com deficiência.

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferece nesta quinta-feira (19), 171 vagas de emprego para atuação em Campo Grande.

