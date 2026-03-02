Funtrab: Mais de 3,7 mil vagas estÃ£o abertas em MS nesta segunda (2)

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) disponibiliza 3.793 vagas de emprego em 36 municípios do Estado nesta segunda-feira (2). As oportunidades abrangem 434 ocupações diferentes, com destaque para funções nas áreas da indústria, transporte, comércio e construção civil.

Campo Grande concentra o maior número de vagas, com 701 postos abertos. Em seguida aparecem Sonora (343), Inocência (341), Sidrolândia (274), Dourados (258) e Naviraí (227). Também há oportunidades em Três Lagoas (192), Chapadão do Sul (188), Cassilândia (172) e Caarapó (97), entre outros municípios.

Entre as funções com maior número de ofertas estão Auxiliar de linha de produção (219), Motorista de caminhão – rotas regionais e internacionais (186), Operador de grua (166), Auxiliar de limpeza (151) e Motorista de ônibus rodoviário (134). Também há demanda para Motorista de caminhhão (127), Pedreiro (126), Servente de obras (95), Operador de processo de produção (92) e Auxiliar administrativo (90).

No setor de serviços e comércio, destacam-se vagas para Operador de caixa (75), Auxiliar de cozinha (64), Vendedor interno (38), Atendente de padaria (30) e Repositor em supermercados (25). Já na área rural, há oportunidades para Trabalhador agrícola polivalente (57), Tratorista agrícola (47) e Operador de máquinas agrícolas (62).

Interessados devem procurar a Casa do Trabalhador de sua cidade para mais informações.

A Funtrab também oferece serviços de intermediação de mão de obra, orientação profissional e encaminhamento para entrevistas na Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

O atendimento também é feito na Rede Fácil das 8h às 13h.

Fácil Aero Rancho – Av. Marechal Deodoro, 2606 (Toda segunda-feira) - das 8h às 17h

Fácil Guaicurus – Av. Gury Marques, 5111 – Jardim Monumento (Toda quarta-feira)

Fácil General Osório – Rua Santo Ângelo, 51 – Cel. Antonino (Toda quinta-feira).

