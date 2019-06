Funtrab oferece 144 vagas de emprego em Campo Grande

Matheus Henrique, com informações da assessoria

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), nesta segunda-feira (03), oferece 144 ofertas de emprego em Campo Grande, sendo 36 para pessoas com deficiência (PcD).

As oportunidades são para atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, auxiliar administrativo, técnico de enfermagem.

Com 10 vagas cada, a Funtrab oferece para as áreas: vendedor pracista, auxiliar de limpeza e agente de saneamento.

Para saber mais e conferir a lista completa, clique aqui .

Funtrab

Os interessados devem procurar a Funtrab, das 7h às 17h, na rua 13 de Maio, 2.773, no centro.

Telefones: (67) 3320-1414/ 3320-1361

Deixe seu Comentário

Leia Também