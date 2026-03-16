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Funtrab oferece 3.010 vagas de emprego em MS nesta segunda-feira

As oportunidades estÃ£o distribuÃ­das em 36 municÃ­pios e 374 ocupaÃ§Ãµes em MS

16 marÃ§o 2026 - 08h10Sarah Chaves

Nesta segunda-feira (16), a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferece 3.010 vagas de emprego em 36 municípios do Estado, distribuídas em 374 ocupações.

Em Campo Grande são 446 oportunidades. Também há vagas em Inocência (339), Cassilândia (221), Dourados (221), Sidrolândia (211), Chapadão do Sul (196), Naviraí (129), Três Lagoas (121), Nova Andradina (119), Batayporã (111), Rio Brilhante (97), Aparecida do Taboado (89), Iguatemi (71), Brasilândia (70), Caarapó (65), Costa Rica (58), Nova Alvorada do Sul (56), Amambai (43), Ribas do Rio Pardo (34), Ivinhema (33), Ponta Porã (32), Aquidauana (31), Rio Verde de MT (29), Eldorado (26), Maracaju (25) e São Gabriel do Oeste (25).

Entre as funções com maior número de vagas estão Auxiliar de linha de produção (328), Operador de processo de produção (135), Motorista de ônibus rodoviário (132), Motorista de caminhão (117), Pedreiro (105), Auxiliar de limpeza (88), Operador de caixa (83), Servente de obras (70), Auxiliar de cozinha (51), Ajudante de reflorestamento (49), Trabalhador agrícola polivalente (47), Costureiro na confecção em série (45), Alimentador de linha de produção (41), Auxiliar de operação (37), Auxiliar administrativo (36), Dessossador (35), Operador de máquinas agrícolas (35), Motorista entregador (31), Tratorista agrícola (30), Carpinteiro (28), Magarefe (28), Ajudante de obras (25), Trabalhador rural (25) e Vendedor interno (25).

Os interessados devem comparecer a uma unidade da Funtrab ou Casa do Trabalhador com RG, CPF e Carteira de Trabalho. Em Campo Grande, o atendimento ocorre na sede da Fundação, na Rua 13 de Maio, 2.773, Centro, das 7h30 às 17h.

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

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