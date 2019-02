Funtrab oferece mais de 150 vagas de emprego na capital

Da redação com informações da assessoria

A Fundação Social do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) oferece nesta terça-feira (19), mais de 150 oportunidades de emprego para atuação em Campo Grande.

Entre as oportunidades com maior oferta estão as das funções de ajudante de carga e descarga de mercadoria, auxiliar de linha de produção, motorista de caminhão e auxiliar de sushiman.

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento. Para participar da seleção é necessário levar documentos pessoais e carteira de trabalho.

Interessados em preencher uma das vagas devem procurar a Funtrab – localizada na rua 13 de Maio, 2.773, centro, das 7h às 17h.

Confira a lista completa de empregos:

Açougueiro – 7 vagas

Ajudante de obras – 4 vagas

Alinhador de direção – 1 vaga

Alinhador de rodas – 1 vaga

Arquivista de documentos – 5 vagas

Assistente de vendas (PDC) 4 vagas

Assistentede vendas - 3 vagas

Atendente de balcão – 2 vagas

Atendente de lojas (PCD) – 1 vaga

Auxiliar administrativo – 1 vaga

Auxiliar contábil – 1 vaga

Auxiliar de estoque (PCD) – 3 vagas

Auxiliar de limpeza (PCD) – 3 vagas

Auxiliar de sushiman – 6 vagas

Azulejista – 3 vagas

Babá – 1 vaga

Bilheteiro de transportes coletivos (PCD) 1 vagas

Confeiteiro – 2 vagas

Consultor de vendas – 4 vagas

Contador – 1 vaga

Costureira em geral – 6 vagas

Eletricista de instalações de veículos automotores – 1 vaga

Empacotador, a máquina – 1 vaga

Encanador de manutenção – 3 vagas

Engenheiro civil – 1 vaga

Gerente de bar e lanchonete – 1 vaga

Instalador de equipamentos de comunicação – 1 vaga

Instrutor de informática – 1 vaga

Lavador de ônibus (PCD) – 2 vagas

Lavador de veículos – 1 vaga

Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) – 1 vaga

Marceneiro – 2 vagas

Masseiro (massas alimentícias) – 1 vaga

Mecânico de automóvel – 2 vagas

Mecânico de máquinas pesadas – 1 vaga

Mecânico de radiadores – 1 vaga

Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno 2 vagas

Montador de estruturas metálicas – 1 vaga

Motorista de caminhão – 11 vagas

Operador de caixa – (PCD) – 1 vaga

Operador de filtro-prensa – 1 vaga

Operador de instalação de ar-condicionado – 2 vagas

Operador retro escavadeira – 3 vagas

Padeiro – 1 vaga

Padeiro confeiteiro – 1 vaga

Paisagista – 1 vaga

Panfleteiro – 1 vaga

Passador de roupas – 1 vaga

Passador de roupas em geral – 2 vagas

Patroleiro – 2 vagas

Pintor a revolver (pintura eletrostática) – 1 vaga

Pintor de veículos (reparação) – 1 vaga

Promotor de vendas – 1 vaga

Soldador – 1 vaga

Supervisor de vendas comercial – 1 vaga

Supervisor de vendas no varejo – 1 vaga

Técnico de enfermagem (PCD) – 1 vaga

Técnico de laboratório de análises clínicas – 1 vaga

Técnico de operações e serviços bancários – crédito imobiliário - 1 vaga

Técnico de refrigeração (instalação) – 2 vagas

Técnico em manutenção de máquinas – 1 vaga

Técnico em segurança no trabalho – 1 vaga

Técnico gráfico – 2 vagas

Torneiro mecânico – 1 vaga

Tosador – 2 vagas

Trabalhador rural – 3 vagas

Tratorista florestal 1 vaga

Vendedor de serviços – 2 vagas

Vendedor em comércio atacadista – 1 vaga

Vendedor interno – 3 vagas

Vendedor pracista – 4 vagas

