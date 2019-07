Acidente de trânsito pode ter motivado a queda de pintor, diz polícia

O pintor Jorge Luiz Moreira, 62 anos, que foi encontrado morto nesta manhã após dois dias desaparecido pode ter sido vítima de acidente de trânsito enquanto transitava na rodovia MS-080, saída para Rochedinho.

O titular da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande, delegado Sérgio Luiz Duarte, disse ao JD1 Notícias que não há sinais de frenagem ou outro veículo na pista, mas devido à curva da rodovia, por algum motivo a ser apurado, Jorge teria perdido o controle da motocicleta e caído às margens da pista. “Ao que consta o acidente foi no sábado e ele ficou ali desaparecido porque não dava para visualizar, o pessoal passava por lá e não dava pra ver por causa do mato e do declive”, disse. A vítima teria se chocado contra uma cerca logo após a queda.

O corpo foi encontrado nesta manhã por um motociclista que passava pelo local, ele avisou a família e as autoridades policiais. A região onde Jorge foi encontrado morto fica próximo ao Inferninho. A motocicleta estava no local e foi liberada para a família logo após a perícia.

Relembre

Jorge Luiz saiu de casa no sábado em direção a uma fazenda em Rochedo para fazer um orçamento de serviço de pintura. Ana Oliveira, sua sobrinha, disse que ele já tinha feito vários trabalhos no local, e que é de propriedade do dono da Viação Canarinho.

Os funcionários da fazenda que estavam no local disseram à família que após o orçamento chamaram o pintor para almoçar e ele recusou dizendo que tinha compromisso com a esposa. “Ele era um pessoa que não bebia, não tinha inimigos, era trabalhador, não era de sumir e não avisar”, explicou a sobrinha.

A investigação será conduzida pela 7ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande.

