Corpo de pintor que estava desaparecido é encontrado próximo ao Detran

O corpo do pintor Jorge Luiz Moreira, 62 anos, que estava desaparecido desde a manhã do último sábado (13), foi encontrado há pouco em uma área próxima ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS).

A informação foi confirmada pela sobrinha dele, Ana Paula de Oliveira, que mais cedo falou com nossa equipe de reportagem sobre o desaparecimento. “Infelizmente ele não está vivo, não sabemos ainda a causa da morte”, disse.

Jorge Luiz saiu de casa no sábado em direção a uma fazenda em Rochedo para fazer um orçamento de serviço de pintura. Ana disse que ele já tinha feito vários trabalhos no local, e que é de propriedade do dono da Viação Canarinho.

Os funcionários da fazenda que estavam no local disseram à família que após o orçamento chamaram o pintor para almoçar e ele recusou dizendo que tinha compromisso com a esposa. “Ele é um pessoa que não bebe, não tem inimigos, é trabalhador, não é de sumir e não avisar, minha tia esta desesperada”, explicou a sobrinha.

