Após orçamento em fazenda, pintor desaparece; família pede ajuda

Os familiares de Jorge Luiz Moreira, de 62 anos, procuram o pintor que está desaparecido desde a manhã de sábado (14), quando ele saiu de Campo Grande e foi até uma fazenda em Rochedo, fazer um orçamento de serviço de pintura no local.

Jorge tinha com ele os documentos pessoais, o celular, que está desligado, e uma motocicleta Honda Fan, de cor vermelha, placas QAG 4308.

Ao JD1 Notícias, Ana Paula de Oliveira, sobrinha de Jorge Luiz, disse que o tio saiu de casa no sábado fazer um orçamento de pintura nesta fazendo que ele já tinha feito vários trabalhos no local, e que segundo Ana é de propriedade do dono da Viação Canarinho.

Os funcionários da fazenda que estavam no local disseram à família que após o orçamento chamaram o pintor para almoçar e ele recusou dizendo que tinha compromisso com a esposa. “Ele é um pessoa que não bebe, não tem inimigos, é trabalhador, não é de sumir e não avisar, minha tia esta desesperada”, explicou a sobrinha.

A família já fez um boletim de ocorrência. “Nós já fomos a Rochedo, fizemos o percurso que imaginamos que ele tenha feito, para ver se ele não sofreu algum acidente, algum coisa, estamos desesperados”, finalizou.

Jorge Luiz saiu da casa dele, no Bairro Zé Pereira, em Campo Grande. Quem tiver informações sobre o paradeiro do pintor é só entrar em contato com a família pelo telefone (67) 9 9662-3185.

