Acidente na BR-262 mata dois em Rio Pardo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou um acidente com duas mortes no sábado (20), na BR 262, em Ribas do Rio Pardo.

A colisão frontal, envolveu uma caminhonete com placas de Campo Grande (MS), e um caminhão de Chapecó (SC). A caminhonete era ocupada por 4 pessoas, com o impacto da colisão, morreram um senhor de 59 anos, e uma criança, de 7 anos, neta do condutor. Os demais ocupantes, uma mulher de 50 anos, teve lesões leves e o passageiro, de 26 anos, foi encaminhado para o hospital em Três Lagoas em estado grave. O motorista e o passageiro do caminhão saíram ilesos.

A princípio, constatou-se que a caminhonete teria perdido o controle da direção, invadindo a pista contrária e colidindo frontalmente com o caminhão.

