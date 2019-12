Adolescente pega carro de mãe, atropela e mata mulher na capital

Eva Lopes Barbosa de Almeida, 53 anos , morreu atropelada por uma adolescente, 17 anos, que pegou o carro da mãe emprestado para ir visitar uma amiga em Campo Grande nessa terça-feira (10).

Segundo informações do Dourados News, a adolescente pegou o carro da mãe dela escondido para sair. O acidente aconteceu na rua Khalil Abraão no Jardim das Nações, no local não há calçadas e iluminação pública.

Eva caminhava com o marido, que não foi identificado, quando foi atropelada. O marido de Eva estava ao lado do meio fio e Eva estava no lado da via. Ela foi lançada por aproximadamente 6 metros após a colisão.

A adolescente teve que ser levada para atendimento médico em uma unidade de saúde próxima, devido ao seu estado emocional.

O marido de Eva também estava muito abalado, e era amparado por policiais no local. Polícia Militar, Perícia e BPTran (Batalhão de Trânsito), foram acionados.

