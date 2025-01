Advogados corrompiam servidores para ajudar facção no narcotráfico, diz Gaeco

Advogados que estavam inseridos em uma facção atuante em Mato Grosso do Sul, eram responsáveis por corromper servidores públicos por informações privilegiadas e também contar com ajuda de policiais no monitoramento de drogas, especialmente cocaína, no narcotráfico que era realizado pela organização criminosa. A informação foi divulgada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado).

Nesta quarta-feira (15), foi realizada a segunda fase da Operação Snow, visando cumprir 9 mandados de prisão preventiva e 19 mandados de busca e apreensão, nas cidades de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã e Piratininga, no interior de São Paulo.

Conforme a nota divulgada pelo Ministério Público, o líder da organização criminosa atuava para monitorar eventuais investidas das forças de segurança, via cooptação de servidores públicos corruptos, o que era feito por meio de advogados.

A atuação dos advogados não se limitava à prestação de serviços jurídicos, mas envolvia a prática de ilícitos, como a corrupção de agentes públicos para a obtenção de informações privilegiadas e monitoramento das cargas de drogas, além de serem conselheiros de outros assuntos sensíveis da organização.

O escoamento da droga, principalmente cocaína, era realizado por meio de empresas de transporte, inclusive, descobriu-se agora, de empresas terceirizadas dos Correios.

A primeira fase da Operação Snow, aconteceu no dia 26 de março de 2024, e segundo o Gaeco, a partir da análise do material apreendido, especialmente telefones celulares, revelou que ao menos outras 17 (dezessete) pessoas integram a organização criminosa, alvo dos trabalhos, entre os quais advogados e policial civil.

