Após agredir namorada, homem é preso pela PM no Jardim Noroeste

Um homem de 29 anos, suspeito de agredir a companheira, de 26 anos, foi preso neste sábado (11) durante uma ação da Polícia Militar no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande, em um caso de violência doméstica.

Conforme informações da ocorrência, a equipe policial foi acionada para atender a uma situação de agressão dentro de um imóvel. Ao chegar ao local, os militares foram recebidos pela vítima, que relatou ter acabado de ser agredida pelo suspeito, que estaria dentro da residência.

A vítima informou ainda que o suspeito estaria alcoolizado e apresentando comportamento agressivo. Segundo o relato, o casal havia alugado o imóvel no dia 09/04/2026, com permanência prevista até o dia 12/04/2026, quando os conflitos teriam começado.

Ainda conforme a vítima, o suspeito teria passado a fazer provocações envolvendo a ex-namorada, com a intenção de gerar ciúmes, o que teria iniciado uma discussão. Em seguida, a mulher afirmou que jogou uma garrafa de vinho ao chão e disse que deixaria o local, momento em que o suspeito teria iniciado as agressões físicas, além de proferir ofensas e impedir que ela saísse do imóvel.

Após as agressões, a vítima pediu ajuda ao irmão, que foi até o local e entrou em discussão com o suspeito ao presenciar a situação. Durante o atendimento, o suspeito relatou que, no decorrer da confusão, teria batido a cabeça e apresentava um pequeno hematoma.

Já a vítima apresentava lesões visíveis em ambos os braços, mãos, costas e rosto. Diante da situação, o suspeito foi conduzido algemado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde ficou preso em flagrante.

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